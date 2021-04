Andiamo a conoscere meglio Federico Ferrari, alias il compagno della giornalista e conduttrice televisiva Mia Ceran.

Si chiama Federico Ferrari ed è salito agli onori della cronaca rosa nell’aprile del 2021 quando la sua compagna, Mia Ceran, ha annunciato in diretta televisiva, durante una puntata di Quelli che il calcio, di aspettare il primo figlio da lui. La bella giornalista e conduttrice televisiva ha sempre mantenuto lontano dai riflettori la sua sfera sentimentale, ma ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla sua dolce metà. Chi è Federico Ferrari, dove vive e cosa fa nella vita privata?

Chi è Federico Ferrari

Sulla biografia di Federico Ferrari non abbiamo alcuna informazione, essendo lui estraneo al mondo della tv e dello spettacolo. Non si conosce la sua data di nascita né il suo segno zodiacale e tutto quello che è noto è stato rivelato dalla sua stessa fidanzata, Mia Ceran durante un’intervista rilasciata sul settimanale F: “Viviamo insieme e non c’entra col mio mondo ed è un uomo molto solido, molto amorevole”.

Federico Ferrari, vita privata ( e dove vive)

Sulla sfera privata di Federico si conosce davvero poco. L’uomo convive da un paio d’anni nella Capitale insieme alla conduttrice tv di Quelli che il calcio ed il loro adorato cane. Inoltre sembra non essere particolarmente avvezzo al mondo dei social ed appare davvero di rado, nelle foto condivise sull’Instagram da Mia Ceran.

Chi è Mia Ceran, la fidanzata di Federico Ferrari

Mia Ceran è nata in Germania il 15 novembre del 1986, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, da papà tedesco e mamma slava. Proprio come sua madre, Mia si è appassionata fin da giovanissima al mondo del giornalismo ed è è cresciuta negli Stati Uniti. Dopo il conseguimento del diploma a 19 anni, ha poi scelto di trasferirsi in Italia dove ha svolto uno stage alla sede romana della CNN e contemporaneamente si è laureata in Economia alla John Cabot University a Roma.

Nel corso della sua carriera ha lavorato ai programmi tv: Matrix, L’aria che tira , Agorà, Unomattina estate fino ad arrivare alla conduzione della trasmissione tv, Quelli che il calcio su Rai 2 insieme a Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri.