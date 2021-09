Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, si sfoga tra i commenti di un post su Instagram della ex moglie. “Siete una vergogna, alla figlia nessuno pensa”.

Adriana Volpe si sta preparando al suo nuovo ruolo come opinionista del Grande Fratello Vip 6, ma agli impegni di lavoro ecco che vanno a sommarsi altri grattacapi più “privati”. Tra i commenti di uno scatto pubblicato su Instagram dalla Volpe, infatti, l’ex marito Roberto Parli si è scagliato contro di lei e contro il GF.

La conduttrice televisiva ha deciso di cancellare i commenti dell’imprenditore in primis, e infine ha voluto eliminare del tutto la foto dal suo profilo Instagram.

Prima di riportare i commenti di Parli, tuttavia, è giusto far notare come il suo precedente account Instagram sia stato hackerato, e che quello che ha pubblicato i commenti sotto la foto di Adriana Volpe sia stato aperto da poco: potrebbe quindi trattarsi di un fake.

I commenti dell’ex marito

“Come imprenditore non avrei mai fatto soffrire così una bimba di nove anni”, esordisce Roberto Parli.

Poi, in commenti separati, continua: “Cancellate pure, vergogna… siete una vergogna. Ma alla figlia che continua a stare male e piangere nessuno ci pensa? Nemmeno quelli del GF. C’è chi pensa solo ai diritti delle donne, ma i figli dove vengono messi? Uno schifo!”

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!