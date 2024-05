Marica Pellegrinelli ha partorito: è nato il terzo figlio, il primo frutto dell’amore che la lega al dj e produttore William Djoko.

A distanza di quasi tre anni dall’inizio della relazione con William Djoko, Marica Pellegrinelli ha partorito il primo frutto di questo amore. Per la modella e influencer si tratta del terzo figlio, mentre per il dj e produttore musicale è il primo. Come già svelato dalla coppia, si tratta di una bambina.

Marica Pellegrinelli ha partorito

L’ex moglie di Eros Ramazzotti, dopo qualche paparazzata ambigua, aveva annunciato di essere in dolce attesa a febbraio 2024, quando la gravidanza era ormai al settimo mese. Da sempre molto riservata, ha deciso di tenere segreta la notizia il più possibile. La terza figlia della modella e influencer, dopo i primi due pargoli avuti da Eros Ramazzotti, è arrivata in un momento molto particolare della sua vita.

William Djoko

Soltanto qualche anno fa, infatti, Marica combatteva la battaglia più difficile della sua esistenza: un tumore ovarico. Adesso che stringe tra le braccia il primo frutto dell’amore che la lega a William, quel periodo è solo un brutto ricordo. La Pellegrinelli e Djoko sono una coppia da quasi tre anni e da tempo lui le chiedeva di allargare la famiglia. Intervistata dal settimanale Grazia, la modella ha raccontato:

“Questa terza maternità è un dono. Io ero già felice con due figli, ma William me lo chiedeva sempre… Ci sono più preoccupazioni, da più giovane hai un supporto genitoriale diverso…“.

La storia d’amore tra Marica e William

Marica e William si sono incontrati per la prima volta nel 2019, quando lei si stava separando da Eros Ramazzotti. All’epoca, la Pellegrinelli stava cercando di ricostruire la sua vita e aveva occhi solo per i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. A distanza di due anni dalla primissima presentazione, la modella e Djoko si sono rivisti ad una cena e non si sono più lasciati. Intervistata da Grazia, ha raccontato:

“Sono stata molto fortunata. Mi sono aperta all’amore, rischiando e mettendo del proprio in una relazione in cui si hanno culture quasi totalmente diverse. Lui è camerunense da papà, ucraino e olandese da mamma, nato e cresciuta in Olanda. (…) Prima di lui, nessuno non era mai entrato in casa mia, non avevo mai presentato nessuno ai miei figli. (…) Io e William siamo affini e coetanei, ci capiamo al volo, questo non si può spiegare“.