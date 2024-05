Donna di successo e mamma di tre figli: Cristina Parodi racconta le sue scelte di vita tra lavoro e privato svelando qualche dettaglio inedito.

Per anni volto del Tg5, Cristina Parodi può dirsi con orgoglio una donna che ha avuto successo, nella vita privata e in quella professionale. Intervistata da F, la giornalista ha raccontato alcuni aspetti inediti legati al suo lavoro ma anche a proposito della famiglia: dai tre figli avuti al rapporto con il marito, Giorgio Gori.

Cristina Parodi, la famiglia e il lavoro

Cristina Parodi

La Parodi ha subito spiegato come sia stata la sua vita, divisa tra lavoro e famiglia: “Io ho scelto da subito di volermi realizzare e anche creare una famiglia. I primi due figli hanno solo quattordici mesi di differenza, però non ho quasi mai staccato”, ha spiegato la donna. “All’inizio ho fatto i conti con i sensi di colpa, poi ho capito: l’importante non è cambiargli il pannolino o aiutarli nei compiti, conta la qualità del tempo passato insieme”. In questo senso, la donna ha, con orgoglio, detto che i suoi figli, Benedetta, Alessandro e Angelica “alla fine sono cresciuti bene, consapevoli di tutto l’amore che hanno ricevuto”.

Il rapporto con il marito

In questo senso, di grande importanza nella crescita dei figli è stato il rapporto con suo marito Giorgio: “C’è un legame forte di amore e di stima reciproca che si rinnova”, ha detto la Parodi. “Il futuro non mi preoccupa, anche perché sono abituata ai cambiamenti di Giorgio, che ogni dieci anni si focalizza su qualcosa di diverso, sempre più difficile. Adesso si candida alle Europee”. Sulla gestione dei figli tra lei e il marito, la bella Cristina ha detto: “Io resto un punto di riferimento quando c’è una preoccupazione. Con mio marito si confrontano su questioni più organizzative, con me sui problemi di cuore”.

Di seguito anche un post Instagram della giornalista: