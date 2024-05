Piccolo spavento per Valentina Ferragni, sorella di Chiara, che sui social ha raccontato le ultime vicende relative al suo Pablo.

Sono stati giorni di preoccupazione per Valentina Ferragni, sorella di Chiara. Il motivo? La salute del suo fedele amico a quattro zampe, Pablo. La ragazza, infatti, in queste ore aveva raccontato di essere molto spaventata per il cagnolino e di essere andata in clinica per lui. Ora, ecco le novità che la stessa influencer e imprenditrice ha voluto condividere pubblicamente.

Valentina Ferragni in clinica per Pablo

Sempre presente nella sua routine giornaliera, Pablo, il bulldog francese di Valentina Ferragni, in questi giorni ha fatto preoccupare la sua padrona. Il cagnolino sembrava stare poco bene e, per stessa ammissione della donna, è stato reso necessario un controllo in clinica veterinaria. Adesso, ecco le novità sulla salute dell’amico a quattro zampe.

“L’altro giorno vi avevo detto che eravamo dal veterinario perché Pablo ha la dermatite in fronte (più o meno ogni anno gli viene ma questa volta era più aggressiva delle altre) e siamo andati a fare un controllo approfondito”, ha detto la donna nelle sue stories su Instagram. “Pablito ha semplicemente un’allergia che si trova in questa stagione di primavera. Per fortuna adesso sta bene e vi saluta”, ha concluso per la sua gioia ma anche per quella dei fan che avevano atteso con ansia novità.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della donna con il suo amico a quattro zampe:

I rumors sul matrimonio

Di recente, il nome della bella Valentina era stato fatto anche per altre vicende. Quali? Di cuore… La sorella di Chiara, infatti, era stata data per “quasi sposa”. Le voci su un possibile matrimonio con Matteo Napoletano erano diventate decisamente numerose per via di una particolare foto mostrata dalla donna. La Ferragni si era fatta vedere presso un importante atielier con tanto di abito da sposa. Non è dato sapere, ora, cosa succederà alla coppia ma in tanti sognano il grande passo per la “piccola” delle sorelle Ferragni.