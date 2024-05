Tantissime notizie dal mondo dello spettacolo e non solo in questi ultimi giorni. Scopriamo i migliori gossip della settimana.

Sono stati giorni intensi dal mondo dello spettacolo, della tv e, ovviamente, dei social. A prendersi la scena la lite tra Enrico Mentana e Lilli Gruber ma anche la clamorosa pista che porterebbe Chiara Ferragni a diventare attrice. Non è mancata anche una particolare querelle che ha coinvolto Elodie in tema amore. Andiamo a vedere i migliori gossip della settimana dal 6 al 10 maggio 2024.

I gossip della settimana: Chiara Ferragni diventa attrice?

Chiara Ferragni

Sempre al centro dei rumors, Chiara Ferragni di cui, adesso, si parla anche in versione attrice. Ebbene sì, perché un famoso produttore ha aperto le porte ad un possibile futuro della donna al grande schermo. L’imprenditrice potrebbe cambiare, magari solo in via eccezionale, il suo settore lavorativo. Chissà sotto quali vesti e come se la potrebbe cavare. Secondo il diretto interessato la donna avrebbe “tutte le caratteristiche” per avere successo anche in questo campo.

Michelle Hunziker, la segnalazione sul nuovo amore

Michelle Hunziker

Dopo Carollo, per Michelle Hunziker ci sarebbe un nuovo amore. Ad affermarlo, una segnalazione giunta in questi giorni che, va detto, non ha dato molti dettagli. pare che la svizzera si stia vedendo con un uomo che lavora nell’alta moda e che questa frequentazione stia durando da circa un mese. Staremo a vedere se la bella conduttrice uscirà allo scoperto…

Il “triangolo” di Elodie

Elodie

Un duetto che ha fatto molto parlare e che ha aperto le porte alle indiscrezioni su uno strano “triangolo”. Stiamo parlando di quello tra Elodie, Iannone e Tananai. I primi due, fidanzati tra loro, e il terzo arrivato a “dar fastidio” (si fa per dire). I due cantanti si sono confrontati in un bellissimo duetto sulle note di Tango e la loro complicità avrebbe scatenato la gelosia e la reazione del centauro…

La polemica Mentana-Gruber

Scintille a La7 tra due pezzi grossi del giornalismo italiano. Enrico Mentana e Lilli Gruber si sono lanciati frecciate reciproche dando vita ad un curioso duello in tv. I due giornalista, poi, sembrano essere stati “messi a bada” dalla rete ma chissà se tra i due le cose sono tornate nella normalità o meno. Staremo a vedere se qualcosa accadrà in futuro.

I vincitori di Pechino Express 2024

Coppie finaliste Pechino Express 2024 credit Immagini concesse da Sky http://pechinoexpress.sky.it/

Si è chiusa una nuova edizione di Pechino Express che non ha fatto mancare grandi sorprese. A trionfare, alla fine, è stata la coppia formata da Damiano e Massimiliano Carrara. I due hanno battagliato fino alla finalissima battendo sul gong un’altra coppia sorprendente, quella formata da Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal.