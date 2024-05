Damiano e Massimiliano Carrara vincono Pechino Express 2024. Leggi la storia di trionfo dei pasticcieri sulle strade dello Sri Lanka!

Nella serata di ieri, giovedì 9 maggio, si è conclusa l’avventura di Pechino Express 2024 con l’incoronazione della coppia vincitrice. A trionfare è stata la coppia dei Pasticceri formata dai fratelli Carrara, Damiano e Massimiliano.

La finalissima, combattuta nello Sri Lanka, ha visto la coppia emergere con determinazione e passione. “Noi s’è dato tutto“, hanno commentato al momento della proclamazione, avvenuta in un suggestivo contesto con incantatore di serpenti e danzatori autoctoni. Ma vediamo quali sono stati i momenti più importanti della loro avventura.

Pechino Express 2024: la vittoria dei Pasticceri

Damiano Carrara, classe 1985, e il fratello Massimiliano hanno dimostrato una determinazione incrollabile lungo la Rotta del Dragone. Il conduttore Costantino Della Gherardesca ha elogiato il loro impegno, sottolineando la capacità di vivere ogni istante con intensità.

Crediti foto©jule hering

“Siete arrivati quasi sempre primi, avete preso decisioni difficili che hanno generato polemiche. Ma con un obiettivo molto chiaro: andare avanti. Ci avete messo l’anima più che la strategia e mi piace pensare che siate riusciti a godervi anche ogni momento del presente” sono state le parole del conduttore del programma.

La coppia ha anche deciso di devolvere il premio finale di 50mila euro in beneficenza.

Le altre coppie di Pechino Express

La coppia Italia Argentina, composta da Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, si è classificata al secondo posto. La coppia ha commentato “Per quanto ci riguarda, abbiamo comunque vinto noi” all’incoronazione dei vincitori.

Invece, al terzo posto si sono piazzate le ‘Amiche’ Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo.

La coppia vincitrice, i Pasticceri, sono partiti con il sogno di aprire una pasticceria in California, e i due hanno già percorso una lunga strada. Damiano, già noto al pubblico per la sua partecipazione a ‘Bake Off Italia’, ha aggiunto un altro successo al suo curriculum.