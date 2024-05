La Rai ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Serena Bortone. La giornalista annuncia: “Sto valutando cosa fare”.

Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere la decisione dell’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, di avviare un procedimento disciplinare nei confronti di Serena Bortone. L’ad Rai contesta alla giornalista un post social pubblicato in seguito alla cancellazione del contratto ad Antonio Scurati che avrebbe dovuto leggere il suo monologo in occasione del 25 aprile.

Il provvedimento della Rai era stato annunciato dopo che la giornalista aveva letto il monologo in diretta nel suo programma televisivo, ma adesso è diventato realtà. Come ha reagito la conduttrice televisiva? Ecco che cosa ha annunciato.

Serena Bortone ricorre agli avvocati e al sindacato per difendersi

Di certo la giornalista non rimarrà con le mani in mano subendo il provvedimento disciplinare. Infatti, la Bortone ha commentato per la prima volta la vicenda al Salone del Libro di Torino, dove ha annunciato: “Stiamo valutando con l’avvocato e il sindacato come procedere. Sono tranquilla. Sono felice di essere al Salone, questo non me lo può togliere nessuno. Ho detto solo la verità“.

Serena Bortone

Pare proprio, quindi, che la giornalista non subirà passivamente il provvedimento disciplinare ma lotterà per avere giustizia.

Il procedimento disciplinare per violazione della policy aziendale

L’ad Rai Roberto Sergio ha contestato alla commissione di Vigilanza la violazione della policy aziendale da parte della Bortone che ha reso note dichiarazioni pubbliche su “Attività, notizie o fatti aziendali“.

Infatti, nel post Instagram la Bertone aveva annunciato: “Come avrete letto nel comunicato stampa, nella puntata di questa sera di “Che sarà” era previsto un monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile.

Ho appreso ieri sera, con sgomento, e per puro caso, che il contratto di Scurati era stato annullato. Non sono riuscita ad ottenere spiegazioni plausibili. Ma devo prima di tutto a Scurati, con cui ovviamente ho appena parlato al telefono, e a voi telespettatori la spiegazione del perché stasera non vedranno lo scrittore in onda sul mio programma su Raitre. Il problema è che questa spiegazione non sono riuscita a ottenerla nemmeno io“.

Vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la questione.