Venerdì 10 maggio si conclude ufficialmente l’avventura di Viva Rai2 e Fiorello dice addio al programma con una grande festa memorabile.

Il mattin show del momento, Viva Rai2, chiude ufficialmente i battenti e Fiorello saluta il programma con una grande festa. Il programma, che ha rivoluzionato la storia della Rai, termina qui per non tornare, con grande dispiacere degli spettatori più affezionati. Ma non è un vero addio. Infatti, lo showman Rosario Fiorello è pronto a ripartire, ma ad una sola condizione: che ci sia un nuovo progetto valido.

Ma vediamo come si è conclusa l’avventura di Viva Rai2.

Viva Rai2: Fiorello chiude col botto. Ospiti Amadeus, Ultimo e Jovanotti

L’ultima puntata di Viva Rai2 del 10 maggio è stata una festa emozionante, con Fiorello al centro dell’attenzione e ospiti d’eccezione come Amadeus, Jovanotti e Ultimo. Dopo due stagioni di successi e cambiamenti nei palinsesti televisivi, il programma si è concluso lasciando un segno indelebile nel panorama televisivo italiano.

Fiorello, affiancato da Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e il resto del cast, aveva annunciato già lo scorso aprile che questa sarebbe stata l’ultima settimana del programma. Per l’addio, ha scelto due ospiti di grande rilievo: Jovanotti, tornato in TV dopo un lungo stop per infortunio, e Amadeus, pronto a intraprendere nuove sfide sul NOVE.

La sorpresa dell’ultima puntata è stata l’esibizione di Ultimo, che ha regalato un momento toccante al pubblico presente e a chi lo seguiva da casa.

Fiorello ha definito questa esperienza come “Una bella storia, forse irripetibile“, sottolineando l’unicità del programma e il suo impatto sul pubblico.

Fiorello blocca Roma per l’ultima puntata di Viva Rai2

L’ultima puntata è stata preceduta da un’attesa palpabile, con centinaia di persone riunite al Foro Italico per salutare il programma e il suo conduttore. Tra gli ospiti del programma oggi c’è stata anche Giorgia Cardinaletti che ha dichiarato: “Hai bloccato Roma! Ci abbiamo messo più di mezz’ora per venire qui. Hai bloccato Roma, sono tutti per te“.

Fiorello ha parlato del suo futuro televisivo, lasciando intendere che potrebbe restare in Rai, ma senza fornire dettagli precisi sui prossimi progetti.

Il saluto dello showman è stata la scritta finale apparsa il sovraimpressione: “Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima idea! Fiorello“.