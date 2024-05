Un “Tango” di troppo avrebbe scatenato la gelosia di Iannone per la sua Elodie. Ecco cosa sarebbe accaduto con Tananai.

Un’esibizione molto sentita e che ha incantato non solo i presenti ma anche chi la stava facendo. Parliamo di Elodie e Tananai che si sono esibiti sulle note di Tango emozionando ed emozionandosi ma, allo stesso tempo, scatenando la gelosia di Andrea Iannone, fidanzato della giovane artista. Il retroscena è stato svelato da Chi…

Elodie-Tananai, il duetto su Tango

Elodie

In occasione dell’evento all’Arena di Verona di ‘Una Nessuna e Centomila’, tra i protagonisti ci sono stati anche Elodie e Tananai che si sono esibiti sulle note di ‘Tango’ dando vita ad un bellissimo duetto. I due artisti sono stati bravissimi ad interpretare la canzone suscitando grandi emozioni tra i presenti. Anche loro stessi sono sembrati piuttosto “dentro” al pezzo con una versione che li ha visto molto complici, tanto da generare tante reazioni.

Sui social, infatti, sono stati tantissimi i commenti da parte dei fan dei due cantanti che hanno messo in evidenza come sia l’ex volto di Amici che il ragazzo sembrassero a proprio agio l’uno davanti all’altra, anche in qualche abbraccio e carezza. Forse, anche fin troppo. Almeno stando alle indiscrezioni di Chi che ha parlato di come Andrea Iannone, fidanzato della cantante, si sia… ingelosito.

La gelosia di Iannone

Nella rubrica ‘Chicche di gossip’ del settimanale Chi, infatti, pare che l’esibizione dei due cantanti abbia scatenato la gelosia di Iannone, fidanzato della Di Patrizi. Da quanto si apprende, il duetto “ha acceso la fiammella della gelosia”. Da quanto affermato dal media, una volta terminata l’esibizione, il centauro avrebbe subito chiamato la fidanzata e non per farle i complimenti. Ovviamente si tratta solo di una indiscrezione, per altro senza ulteriori dettagli. Chissà se i due, che sino a pochi giorni fa sembravano super affiatati e innamorati, vorranno dire qualcosa a riguardo.