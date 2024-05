Il difficile momento attraversato da Rose Villain con la perdita della madre e quel rimpianto che ancora oggi la accompagna.

Un faccia a faccia molto forte a Le Iene tra Rose Villain e Nicolò De Devitis che ha intervistato la cantante facendo riferimento anche ad alcuni momenti critici della sua vita, privata e professionale. In modo dettagliato, la perdita della madre che è avvenuta quando la giovane si trovava a New York e si preparava a firmare un importante contratto.

Rose Villain e la salute della madre

Rose Villain

“Io ho vissuto qui (a New York ndr) 14 anni quindi è casa mia praticamente, è un posto che ti da tutto anche le mazzate, perché economicamente è difficile, all’inizio ero molto sola a parte la lontananza da amici e famiglia ma sei proprio libero di essere qui, uno può andare in giro come vuole”, ha spiegato Rose. Ma proprio la Grande Mela ha giocato un ruolo decisivo per la ragazza a livello personale. Infatti, la giovane artista si trovava nella città americana quando sua madre, Fernanda, è morta.

In questo senso, la Villain ha spiegato che la donna sia morta di cancro ai polmoni: “Lei fumava, nessuno di noi aveva capito che sarebbe stata una cosa così veloce, io ero a New York quando è morta, per firmare un contratto molto importante. Dovevo esserci, dovevo tornare prima”, ha detto in lacrime a Le Iene. Quell’appuntamento a New York, poi, purtroppo non andò più in scena, perché proprio quel giorno morì sua madre.

L’ultimo messaggio

Durante il faccia a faccia con De Devitis, la Villain ha anche raccontato l’ultimo messaggio ricevuto da sua mamma: “L’ultima volta che mi ha scritto, mi ha scritto ‘Ti amo Rokky'”. E ancora: “Micetta stanotte ho sognato che duettavi con Elisa, le mie due cantanti preferite insieme”, le aveva ancora detto sua madre. Di quel messaggio, la Villain rispose: “Manca poco mami te lo prometto”. Successivamente la cantante ha realizzato quel sogno duettando proprio con Elisa.

Di seguito anche un post su X con parte dell’intervista alla giovane artista con il suo racconto: