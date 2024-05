Chiara Ferragni potrebbe recitare nel film “Maserati”, e lo conferma il produttore che la difende dai brand che l’hanno scaricata.

Pochi giorni fa aveva fatto scalpore la notizia di Chiara Ferragni alle prese con una nuova avventura nel mondo del cinema. Ma sarebbe davvero tanto impossibile vedere la Ferragni sul grande schermo? Secondo i rumors, l’influencer potrebbe comparire nel film dedicato alla vita del marchio Maserati nel ruolo della moglie del fondatore del brand di auto.

Ma a confermare tali voci ci ha pensato il produttore cinematografico della pellicola. Ecco che cosa ha dichiarato.

Chiara Ferragni: il produttore difende l’influencer

Andrea Iervolino è il produttore del film “Maserati”, che non si è limitato a confermare i rumors, ma si è anche schierato dalla parte dell’influencer.

Il produttore ha dichiarato al Corriere della Sera: “Se Chiara sarà nel film si saprà a breve. Comunque è in modo indiscusso la numero uno delle imprenditrici digitali e ci rappresenta in tutto il mondo“.

Chiara Ferragni

Ha, inoltre, aggiunto: “Chiara ha tutte le caratteristiche per bissare nel cinema il successo che ha avuto come imprenditrice digitale. I brand che la scaricano sbagliano“.

Ma quale sarebbe il ruolo di Chiara all’interno dell’industria cinematografica? Ecco cosa ha dichiarato il produttore Iervolino nell’intervista al Corriere.

Chiara Ferragni: “Aiuta i produttori a vendere film in tutto il mondo”

Il produttore ha annunciato che Chiara potrebbe “Aiutare i produttori a vendere film in tutto il mondo“. Ma non solo.

Infatti, sul futuro della Ferragni nel mondo del cinema ha affermato: “Chiara ha sicuramente i requisiti per diventare un’attrice internazionale“. In più, ha aggiunto quale potrebbe essere il ruolo dell’influencer nella pellicola in produzione, “Maserati”, rivelando: “Nel nostro film c’è un solo ruolo femminile importante e se dovesse avere una parte sarebbe solo quella della protagonista, quindi non la moglie di uno dei fratelli Maserati“.