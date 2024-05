Susan Buckner, l’attrice che ha interpretato Patty Simcox in Grease, ci lascia a 72 anni. Il triste comunicato ne da la notizia.

Con grande tristezza oggi diciamo addio a Susan Buckner, l’attrice che ha dato vita al personaggio di Patty Simcox nel celebre musical Grease. La sua famiglia ha annunciato il suo trapasso attraverso un comunicato, lasciando il mondo del cinema in lutto.

L’annuncio della scomparsa di Susan Buckner

“È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Susan Buckner, meglio conosciuta dal pubblico cinematografico come la memorabile e frizzante cheerleader Patty Simcox che recitò al fianco di John Travolta e della defunta Olivia Newton-John nel musical di successo del 1978 Grease” si legge nel comunicato.

La triste notizia è stata data dai familiari dell’attrice, scomparsa a 72 anni. Tuttavia, le cause della morte non sono state rese note.

Susan Buckner, best known to moviegoers as ‘Grease’s bubbly cheerleader Patty Simcox, died peacefully surrounded by loved ones in Miami on May 2 https://t.co/b0U6yIQIW5 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 7, 2024

L’attrice era nota per il suo ruolo nel celebre musical Grease, ma ha preso parte anche ad altri grandi successi.

La carriera di Susan Buckner: Grease e gli altri successi

La carriera di Susan Buckner è stata segnata da ruoli memorabili e dalla sua brillante presenza sullo schermo. Nata a Seattle il 28 gennaio 1953, ha iniziato la sua carriera negli anni settanta, emergendo come una talentuosa attrice e facendo breccia nel cuore del pubblico.

Il suo ruolo più iconico è stato quello di Patty Simcox, la vivace cheerleader della Rydell High, accanto a leggende come John Travolta e Olivia Newton-John. Grease, uscito nel 1978, ha catturato l’immaginazione di milioni di spettatori in tutto il mondo, contribuendo a rendere Buckner un volto familiare.

Oltre a Grease, Buckner ha lasciato il suo segno in una serie di spettacoli televisivi e film, tra cui apparizioni in The Love Boat, BJ and the Bear e The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries. La sua versatilità artistica è stata evidente anche nel film horror Deadly Blessing di Wes Craven.