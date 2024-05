L’attore Ian Gelder, noto per il ruolo di Kevan Lannister in Il Trono di Spade, si è spento dopo una breve battaglia contro il cancro.

L’attore britannico Ian Gelder, famoso per la sua interpretazione di Kevan Lannister ne Il Trono di Spade, ci ha lasciato all’età di 74 anni dopo una breve battaglia contro il cancro al dotto biliare. La triste notizia è stata annunciata dal suo compagno, l’attore Ben Daniels, attraverso un toccante post su Instagram.

Gelder, il cui talento e versatilità hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo, ha combattuto coraggiosamente contro la malattia dopo aver ricevuto la diagnosi lo scorso dicembre. Daniels ha condiviso la sua profonda tristezza e l’ammirazione per il coraggio mostrato da Gelder durante la sua battaglia contro il male.

Ian Gelder: l’annuncio della scomparsa sui social

Ad annunciare la scomparsa del talentuoso attore è stato il marito Ben Daniels. Nel post scrive: “È con enorme immensa tristezza e il cuore spezzato in un milione di pezzi che lascio questo post per annunciare la scomparsa del mio caro marito e compagno di vita Ian Gelder. A Ian è stato diagnosticato un cancro al dotto biliare a dicembre e ieri è morto alle 13.07. Avevo smesso di lavorare per essere il suo badante ma nessuno di noi aveva idea che sarebbe stato tutto così veloce. Lui è stato la mia roccia e eravamo partner da più di 30 anni. Se non eravamo insieme ci parlavamo tutti i giorni. Era l’essere umano più gentile, generoso e amorevole. È stato un attore meraviglioso e tutti quelli che hanno lavorato con lui sono stati toccati dal cuore e dalla luce. Sinceramente non so come farò senza di lui al mio fianco. Ha affrontato la sua terribile malattia con tanto coraggio, senza autocommiserazione. Mai più. È stato straordinario e ci mancherà tantissimo. Questa foto è stata scattata a Natale, dopo che l’ho fatto uscire dall’ospedale e anche se ha attraversato le tre settimane peggiori lì si può ancora vedere la sua gioia e il suo amore risplendere. Buon riposo mio dolce Chianni. Baci“.

La carriera di Ian Gelder

Nella sua carriera di lunga data, Gelder ha dimostrato la sua abilità in una vasta gamma di ruoli.

Oltre al suo ruolo iconico in Il Trono di Spade, ha recitato in numerose serie televisive di successo, tra cui Torchwood, His Dark Materials, Doctor Who e Snatch, solo per citarne alcune. Recentemente, l’attore aveva fatto un’apparizione nella rinomata serie poliziesca della BBC, Father Brown.