Francesco Benigno torna ad attaccare Vladimir Luxuria con un post social che fa indignare il web. Scopri che cosa ha scritto l’ex naufrago.

Francesco Benigno ha nuovamente sollevato polveroni su Twitter, questa volta con un post controverso rivolto a Vladimir Luxuria. Dopo la sua recente espulsione da L’Isola dei Famosi, Benigno sembra determinato a mantenere alta l’attenzione sui suoi dissapori con la produzione del reality show e, in particolare, con Luxuria.

Sul suo profilo Facebook, infatti, l’ex naufrago ha pubblicato un post che ha indignato gli utenti. Ecco che cosa ha scritto.

Francesco Benigno: un attacco personale alla conduttrice de L’Isola dei Famosi

In seguito alle tensioni esplose durante la sua permanenza sull’isola e alle ripercussioni mediatiche, Benigno ha deciso di intervenire sui social con un’immagine di Luxuria in costume, scelta che ha acceso un acceso dibattito sul web. Molti utenti hanno interpretato il gesto come un attacco personale e lesivo nei confronti della conduttrice transgender.

Nel post, infatti, scrive: “Dopo avere visto gli ascolti di ieri sera, e dopo averci fatto due coglioni a dirci che la Bruganelli era andata in Honduras, anche questa notizia falsa, per salvare gli ascolti Vladimiro Guadagno ha deciso di andare lui sull’isola. Speriamo che questa volta sia vero ragazzi siete pregati di non offendere grazie“.

La reazione del web

L’azione di Benigno non è passata inosservata, scatenando una valanga di reazioni online. Mentre alcuni hanno espresso solidarietà verso Luxuria e condannato l’atteggiamento dell’attore, altri hanno difeso la sua libertà di espressione.

Tuttavia, diversi commentatori hanno sottolineato l’insensibilità nella scelta dell’immagine e il rischio di alimentare pregiudizi nei confronti della comunità transgender.

L’attore, inoltre, si è rivolto alla conduttrice televisiva con il pronome sbagliato e usando il dead name Vladimiro Guadagno. Questo atteggiamento è stato condannato soprattutto dagli utenti di Twitter che si sono scagliati contro Benigno.