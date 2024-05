Volge al termine lo scontro tra Enrico Mentana e Lilli Gruber con l’intervento di La 7 che con un comunicato fa da paciere. Scopri di più!

La tensione nel mondo dell’informazione televisiva italiana si acuisce con lo scontro tra Enrico Mentana e Lilli Gruber, entrambi protagonisti di un confronto acceso che ha scosso gli equilibri mediatici. Dopo le parole pronunciate durante l’edizione del Tg La7, che hanno fatto eco alle discussioni della serata di lunedì su Otto e mezzo, l’intervento dell’editore è stato atteso e prontamente arrivato.

Ecco che cosa ha dichiarato l’editore.

Mentana-Gruber: il comunicato di La 7 mette fine alla lite

Con un post Instagram, la rete La 7 ha pubblicato il comunicato stampa con cui conclude la polemica scoppiata negli ultimi giorni tra Lilli Gruber ed Enrico Mentana.

Nel comunicato diffuso da Cairo, l’editore di La7, si è voluto rimarcare l’importanza del rispetto reciproco e dell’azienda stessa, sottolineando i risultati ottenuti grazie al lavoro di squadra e all’apporto di tutti i collaboratori. Infatti, si legge: “La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un’azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti” .

La reazione di Enrico Mentana al comunicato

Poco dopo la pubblicazione del comunicato, Enrico Mentana ha ripubblicato le parole dell’editore sul suo profilo Instagram.

Al post, preso dall’ANSA, il giornalista ha aggiunto un secco “Sottoscrivo“. Con queste parole si può considerare conclusa la diatriba tra i due volti storici del canale La 7. Giungerà una dichiarazione anche da parte della collega Lilli Gruber?