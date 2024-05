Si è concluso l’Eurovision 2024 dove non sono mancate le polemiche e qualche imprevisto. La classifica finale definitiva.

Una serata magica, quella dell’Eurovision 2024 in Svezia. Alla Malmo Area, show spettacolare ma anche diversi momenti di tensione a causa delle polemiche e delle manifestazioni relative al conflitto a Gaza. Alla fine, però, è la musica ad aver avuto la meglio con la Svizzera che ha vinto l’evento grazie al cantante Nemo e alla sua ‘The Code’. Niente da fare per l’Italia rappresentata da Angelina Mango con ‘La Noia’.

Eurovision 2024: vince la Svizzera con Nemo

Nemo

Grande musica alla Malmo Arena svedese dove Nemo, artista della Svizzera, ha vinto con la sua ‘The Code’. Per lui, anche una bandiera con i colori giallo, bianco, viola e nero, ovvero quello che rappresenta la non binarietà, ossia le persone di genere non binario, in cui l’artista si riconosce. Dietro alla Svizzerra, sul podio, anche la Croazia e l’Ucraina.

Niente da fare per l’Italia con Angelina Mango, quarta per le giurie con 164 punti e con 104 da parte del televoto, che si è piazzata settima nella classifica generale con ‘La noia’, il brano con il quale aveva vinto il Festival di Sanremo 2024. Oltre allo show musicale, va detto, la serata dell’Eurovision non ha fatto mancare polemiche e discussioni con diversi artisti che hanno chiesto la pace, per i vari conflitti mondiali, e anche il pubblico ha visto diversi manifestanti muoversi pro Gaza.

Ad ogni modo la classifica ha visto questa top 10:

Svizzera Croazia Ucraina Francia Israele Irlanda Italia Armenia Svezia Portogallo

L’imprevisto finale: Nemo e il trofeo

Dopo la vittoria, Nemo è stato protagonista anche di alcuni momenti particolari. Per lui, infatti, la rottura del trofeo del vincitori con ammissione post premiazione: “Ho dovuto far entrare di nascosto la mia bandiera perché l’Eurovision aveva detto di no. Ho violato il regolamento e ho rotto il trofeo. Forse il trofeo può essere aggiustato, forse anche l’Eurovision ha bisogno di una sistemata”, le sue parole in conferenza stampa.

Di seguito anche un post su X che riguarda gli attimi successivi al trionfo: