La cantante Arisa si è raccontata a 360° svelando alcuni dettagli inediti della sua vita privata in occasione dell’uscita del nuovo brano.

Nuovo singolo per Arisa dal titolo ‘Baciami stupido’. Per la bravissima cantante, quindi, ecco una bella intervista al Corriere della Sera per presentare il brano e raccontare, in tema amore e relazioni, qualcosa di più di sé. Dopo aver cantato a Viva Rai2! il pezzo, l’artista ha colto l’occasione per svelare nuove curiosità sul suo conto: dal primo bacio agli amori…

Arisa, il nuovo singolo e e il primo bacio

Arisa

Parlando del brano ‘Baciami stupido’, Arisa ha raccontato quello che è stato il suo primo bacio: “Per un compagno di scuola. A stampo. Avevo 13 anni, aspettavo da tanto quel momento. Mi sentivo imbranata, invece mi disse: ‘Chi ti ha insegnato a baciare così?'”, ha raccontato l’artista. E ancora: “L’ultimo bacio? Sono espansiva, ogni giorno saluto con un bacio e un abbraccio le persone che lavorano con me e sono famiglia”.

Il rapporto con l’amore e gli uomini

Sull’amore in generale: “Vivo lunghi periodi senza relazioni. Il primo vero fidanzato è arrivato a 24 anni, l’autore di ‘Sincerità’. Non ho mai avuto particolare bisogno della presenza di qualcuno accanto a me, sono indipendente, da sola sto bene”. Eppure qualche tempo fa si era divertita con una simpatica richiesta ai fan per trovare un uomo da sposare…

“Ho ricevuto mille, anche 1.500 proposte, ho smesso di contarle. Ma in realtà non cercavo marito, era un modo per denunciare il cinismo dei rapporti che viviamo, filtrati dai social, era ironico. Io non sono soltanto Arisa, ma una donna come le altre, fatta di carne, con le stesse speranze e gli stessi sentimenti di tutti”, ha detto.

Ma il rapporto tra la cantante e gli uomini non è esattamente ottimale: “Se mi vogliono magra, dimagrisco, se grassa, ingrasso. Una volta mi ero lasciata con una ragazzo di cui ero molto innamorata. Ho fatto tanto sport, mi era venuto un fisico pazzesco. Lui tornò. “Ti preferisco curvy”. E in un mese ho ripreso 13 chili. Dovrei vivere l’amore con cautela, trovare qualcuno che mi faccia sentire bene nella mia pelle”, ha ammesso l’ex artista dai grandi occhialoni.