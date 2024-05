Anche Mauro Coruzzi, in arte Platinette, non le manda a dire sull’attuale edizione de L’Isola dei Famosi. Il duro commento.

L’edizione in corso de L’Isola dei Famosi 2024 non convince. La conferma è arrivata dagli ascolti, più bassi del previsto, ma anche dai tanti commenti negativi che diversi “addetti ai lavori” nelle ultime settimane hanno dato. L’ultimo è arrivato da Platinette che ha criticato, di fatto, la noiosità del reality, forse, anche a causa di qualche scelta nel cast.

Platinette, le critiche a L’Isola

Come riportato da Novella 2000, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha detto la sua nel corso della sua rubrica per DiPiù, affermando come L’Isola dei Famosi di questa stagione la stia deludendo fino ad ora. Addirittura il volto storico della tv e della radio ha rimpianto le vecchie edizioni chiamando in causa uno degli episodi più famosi andati in scena dall’Honduras: “Viene da rimpiangere i tempi in cui Antonella Elia e Aida Yespica si tiravano i capelli a vicenda…un trash che almeno teneva svegli”.

Il commento sugli opinionisti

Al netto del rimpianto rispetto alle vecchie edizioni, Coruzzi si è trovato a criticare, in un certo senso, anche l’operato degli opinionisti che stanno affiancando quest’anno la conduttrice, Vladimir Luxuria, ovvero Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Per Platinette, infatti “Sonia ne avrebbe per tutti salvo poi tessere o disfare lodi o improperi verso la nobildonna nullafacente Alvina. Maltese interviene poco, è quasi sommesso…”, le sue parole.

Le uniche note semi liete arrivano da alcuni naufraghi ed in particolare da Edoardo Stoppa e Samuel Peron. In questo senso, Plati ha detto: “Restano notabili nella folla sempre più sparuta, Edoardo Stoppa, Samuel Peron, figli di un’altra televisione e qui o troppo in luce o troppo in ombra, in un contesto in cui regnano solo le zanzare…”. Staremo a vedere se da qui alla fine del reality le cose cambieranno… in meglio o in peggio.