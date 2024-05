Colpo di scena nel pestaggio di Cristiano Iovino, l’ex uomo del caffè con la Blasi. Anche Fedez sarebbe in qualche modo coinvolto.

La brutta vicenda che ha riguardato nelle scorse settimane Cristiano Iovino, vittima di un brutale pestaggio a Milano, potrebbe avere ulteriori pesanti sviluppi. Pare, infatti, che anche Fedez sarebbe, in qualche modo coinvolto. Secondo il Corriere della Sera e Repubblica, infatti, il rapper sarebbe stato presente in alcuni dei momenti caldi in cui si sarebbero verificati i fatti e a confermarlo ci sarebbero dei testimoni.

Fedez e la lite in discoteca con Iovino

Fedez

Secondo le ricostruzioni riportate dai principali organi di stampa, la vicenda legata al pestaggio di Iovino, personal trainer diventato noto per essere stato “l’uomo del caffè” con Ilary Blasi, si sarebbe arricchita di un altro giallo, ovvero la presenza di Fedez in tutta la vicenda partita da un confronto in discoteca. Dalle informazioni fin qui trapelate e, va detto, non ancora chiarite del tutto, pare che il rapper sarebbe stato presente al momento del pestaggio di Iovino.

Tutto sarebbe partito da un confronto acceso nel locale milanese del ‘The club’ dove ci sarebbero state parole offensive verso una ragazza bionda, Ludovica Di Gresy, che, a quanto pare, stava con Federico. Da qui una prima discussione che ha coinvolto anche alcuni volti “noti” della tifoseria del Milan, ed in particolare della Curva Sud, per altro conoscenti di Fedez. Sotto invito della sicurezza del locale, le parti avrebbero evitato il confronto all’interno dell’edificio ma, forse, si sarebbero date appuntamento all’esterno.

Il pestaggio e i testimoni

Proprio tale ipotesi di un “incontro” fuori dal locale è la pista seguita da Repubblica che, esattamente come spiegato anche dal Corriere, ha evidenziato come una guardia giurata e il portinaio del complesso residenziale di via Traiano dove si è poi verificato il pestaggio abbiano testimoniato riguardo la presenza di Fedez al pestaggio di Iovino. “Fedez era lì. C’era anche una ragazza bionda”, si legge sul Corriere. Nel fascicolo aperto dalla pm Michela Bordieri per rissa e lesioni, va detto, il rapper non risulta indagato.

Al netto di queste ipotesi, va detto che né Fedez né il suo staff abbiano confermato o smentito la sua presenza al momento del pestaggio di Iovino. Nessuna notizia neppure relativamente al fatto di essere stato presente quando è scoppiata la lite violenta nel locale. L’unica cosa che è nota riguarda i legami, mai nascosti, tra il rapper e alcuni tifosi del Milan.