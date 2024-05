Nel giorno della festa della mamma, arriva la dedica dolcissima di Diletta Leotta per sua madre e anche per la piccola figlioletta Aria, ma…

Prima festa della mamma da “protagonista” per Diletta Leotta che sui social ha condiviso una dolcissima dedica indirizzata, appunto, a sua madre dove, però, ha trovato inevitabilmente spazio anche la sua figlioletta Aria, arrivata dall’amore tra il volto DAZN e Loris Karius. Al netto della tenerezza del messaggio non sono mancate alcune critiche.

Diletta Leotta, la dedica per la festa della mamma

Diletta Leotta

Nel giorno della festa della mamma, Diletta Leotta non ha voluto far mancare un pensiero per sua madre e, allo stesso tempo, gioire per quella che per lei è la prima volta nelle vesti di genitore. Il volto DAZN ha condiviso un post Instagram con una serie di foto molto dolci che la vedono protagonista in compagnia di sua figlia Aria e anche di sua madre, la signora Ofelia. Ad accompagnare gli scatti, anche una bella didascalia: “Auguri a tutte le mamme, a chi festeggia da tempo e a chi, come me, oggi festeggia per la prima volta”.

Le reazioni e le critiche degli haters

Al netto della dolce dedica, a sua madre e anche a se stessa, gli haters hanno preso di mira la Leotta e, va detto, purtroppo, anche sua madre. Il motivo è da ricollegare all’aspetto estetico delle due donne. Se la bella Diletta è spesso criticata per l’uso della chirurgia estetica, adesso anche la signora Ofelia è stata attaccata dagli haters.

“Sembra una barbie“, ha scritto un utente in modo antipatico. “Tanta plastica, madre e figlia”, ha aggiunto un altro hater. “Ma perché ha fatto la foto pure al cane?”, si è domandato un altro utente del web facendo riferimento al fatto che tra gli scatti condivisi dalla Leotta ci fosse pure l’amico a quattro zampe. Insomma, neppure una giornata di gioia è stata immune da critiche, va detto, inutili e antipatiche.