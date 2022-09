Cristiano Iovino, di mestiere personal trainer, è stato accostato a Ilary Blasi in merito al presunto tradimento di lei. Scopriamo chi è e perché è così famoso!

Bello come un dio greco, capello mosso e ribelle ad accarezzare i suoi lineamenti conturbanti: parliamo di Cristiano Iovino, un personal trainer di cui si è parlato in merito al presunto tradimento di Ilary Blasi nei confronti di Francesco Totti, dopo che quest’ultimo ha rivelato al Corriere della Sera che c’era una persona “molto lontano da lui” con cui l’ex moglie si sarebbe frequentato. Ad ogni modo, ora vi portiamo un po’ a spasso nella sua vita privata. Un viaggio davvero interessante tra i meandri di una biografia che ha incuriosito (e nutrito) le colonne del gossip…

Chi è Cristiano Iovino, la biografia

Allenato e allenatore, Cristiano Iovino è un personal trainer che si muove con disinvoltura nel jet set, sebbene sia più all’estero che in Italia. Infatti, nel suo portafoglio clienti vanta personaggi del mondo dello spettacolo, che si affidano alle sue ‘mani esperte’ in fatto di forma fisica e determinazione.

Originario di Roma, non si conosce la data di nascita esatta, ma nel 2022 avrebbe 36 anni, è attivissimo nella vita vera come in quella virtuale. Sui social, infatti, la sua effervescenza appassionava migliaia di follower, fino a che non ha reso il suo profilo Instagram privato, forse per via del suo nome accostato a quello di Ilary Blasi.

Cristiano Iovino: vita privata

Dove avete già sentito il suo nome? Sicuramente lo avete ‘letto’ tra le cronache rosa nazionali. In passato, Cristiano Iovino è stato il partner di una delle troniste più amate di Uomini e Donne, Sabrina Ghio! Lei sarebbe stata la sua fidanzata nel 2015…

Ma è nel 2018 che il suo identikit è tornato prepotentemente alla ribalta, per la presunta relazione con Giulia De Lellis. Un gossip succoso e ‘caliente’ che ha tenuto banco per diverso tempo. Nello stesso anno è stato anche legato a Zoe Cristofoli.

Iovino è stato legato anche a un’altra webstar, Alessandra Ferrara, con cui la relazione sarebbe naufragata nel 2017.

Nel 2022 il suo nome viene accostato a quello di Ilary Blasi, pochi mesi dopo la separazione tra lei e Totti e la successiva intervista di quest’ultimo al Corriere della Sera. Nel settembre del 2022, contattato da Adnkronos, ha risposto a un presunto flirt con la Blasi così: “Di questa cosa non mi interessa proprio parlare“, non smentendo quindi la voce.

Cristiano Iovino: curiosità

– Tra le curiosità legate alla vita del personal trainer, c’è anzitutto la sua passione smisurata per gli animali e per i viaggi.

– Inoltre adora i tatuaggi, che inondano i suoi muscoli a comporre una variegata e affascinante costellazione di disegni… ma anche alcuni legati alla sua squadra del cuore, la Lazio, e altri ancora che denotano un passato di schieramento politico di estrema destra.

– Tra le sue conoscenze ‘famose’ quella con Francesco Arca, che sarebbe uno dei suoi più fidati amici.

Riproduzione riservata © 2022 - DG