Esibizione tra mille peripezie per Arisa. La cantante è stata protagonista, in negativo, a Viva Rai2! con Fiorello. Ecco come è andata.

Avrebbe senza dubbio preferito presentare la sua ultima canzone in modo diverso, purtroppo, però, Arisa ha dovuto fare i conti con la sfortuna e l’emozione. La cantante è stata ospite di Viva Rai2! con Fiorello e ha cantato il nuovo singolo ‘Baciami stupido’. Peccato che l’esibizione non sia andata come ci si attendeva tra imprevisti e “dimenticanze”.

Arisa e l’esibizione a Viva Rai2!

Arisa

Nel corso della recente puntata di Viva Rai2! con Fiorello, Arisa è stata protagonista cantando in anteprima il suo ultimo brano, ‘Biaciami stupido’. Insieme alla cantante, anche il corpo di ballo della trasmissione con Tommaso Stanzani che è rimasto al suo fianco per la coreografia ma non è stato in grado di evitare “il peggio”.

Ebbene sì, perché la bravissima artista è stata vittima di diversi scivoloni, uno vero e proprio sul finire dell’esibizione. Arisa, infatti, presa dall’emozione, ha prima dimenticato parte del testo del suo brano poi, spostandosi da una parte all’altra della scena, è pure caduta. Per lei grande imbarazzo ma, al netto delle difficoltà, la canzone è stata portata a termine.

La reazione di Fiorello

Non appena la donna ha terminato il pezzo, ecco Fiorello prendersi la scena con una reazione da perfetto padrone di casa: “Arisa tu sei autentica, sei vera, sei bella, sei stupenda e anche la caduta che hai fatto era spettacolare…Tu sei meravigliosa. Lei è così e poi devo dire che io non ho mai ricordato nessuna parola di nessuna canzone, sin dai tempi delle elementari”, ha detto lo showman.

Dal canto suo, la donna si è scusata per quanto successo e, con evidente imbarazzo, ha ammesso di essersi scordata le parole: “Ragazzi è successo di tutto”, ha aggiunto sorridendo. Le immagini dell’accaduto sono subito diventate virali e sul web in molti hanno voluto dare sostegno ad Arisa che, va detto, è sempre molto apprezzata da tutti.

Di seguito anche un post su X di un utente con quanto accaduto a Viva Rai2!: