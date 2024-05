Inedito racconto dell’ex truccatore di Barbara D’Urso che ha svelato un retroscena relativo al rapporto con la famosa conduttrice.

Per diverso tempo è stato il suo truccatore, poi, le loro strade si sono separate e da quel momento qualcosa è cambiato. Stiamo parlando di Barbara D’Urso e di Gennaro Marchese, che ha parlato a Radio Cusano Campus, svelando come le cose tra lui e Carmelita non siano andate troppo bene per via del comportamento che la donna avrebbe avuto nei suoi confronti.

Barbara D’Urso, la rivelazione dell’ex truccatore

Marchese, make up artist molto conosciuto per via dei suoi numerosi vip curati, ha parlato del rapporto con la D’Urso che, come anticipato, è andato piano piano a rovinarsi nel tempo. Tutto sarebbe scaturito per un veto che la donna avrebbe posto nei suoi confronti e una sua possibile partecipazione al Grande Fratello di alcuni anni fa.

“Mi chiamano gli autori del Gf, nel 2005”, ha detto Marchese. “Mi volevano far entrare nella Casa. Provino passato per tutti. Loro mi dicono ‘l’ultima visione ce l’ha la D’Urso’. Mi richiamano e mi dicono ‘abbiamo fatto di tutto ma la D’Urso non ti vuole’. Non c’ho visto più, ho preso il telefono e l’ho chiamata. Le ho detto che mi stava boicottando e togliendo una possibilità”.

“Mi ha bloccato”

Il racconto dell’ex truccatore della conduttrice è andato avanti spiegando quale sia il rapporto attuale con la donna e cosa i due si sia detti al telefono: “‘Sono tre anni che non ci vediamo, tre anni che non ti trucco, ormai tu hai la tua vita e io la mia, io faccio il provino e tu non mi vuoi?’. Lei mi risponde ‘ma no, non ti preoccupare, lo facciamo il prossimo anno. Quest’anno mi dispiace ma non si può perché hanno già scelto il cast’. Ma non era vero”.

Marchese ha aggiunto: “Da lì ho cominciato a dirle di tutto, litigavamo, gliene ho dette di tutti i colori. Cane e gatto. Mi ha bloccato ovunque perché le ho detto ‘vedi Barbara, la ruota gira. Adesso è il tuo turno'”, le parole in riferimento all’addio della presentatrice da Pomeriggio 5 avvenuto l’anno scorso oramai.

