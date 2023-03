Matteo Napoletano è lo studente veneto che è stato accostato all’influencer Valentina Ferragni. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui.

Il nome di Matteo Napoletano è balzato agli onori delle cronache nel 2023 quando, secondo The Pipol Gossip, lo studente italiano sarebbe stato avvistato in atteggiamenti intimi con l’influencer Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara Ferragni. Prima dello scoop sulla liaison con la celebre influencer, lo studente ha sempre vissuto la sua vita evitando le luci dei riflettori o la popolarità via social. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera.

Valentina Ferragni

Matteo Napoletano: la biografia e la carriera

Classe 2001 (non è nota la sua esatta data di nascita) e originario di Castelfranco Veneto (in provincia di Treviso), Matteo Napoletano è uno studente della Biola University, che si trova a Los Angeles, in California. Non sono note informazioni sulla materia dei suoi studi o sulla sua carriera universitaria e il suo nome è balzato agli onori delle cronache solamente nel 2023 a causa della sua presunta liaison con l’influencer Valentina Ferragni.

Matteo Napoletano: la vita privata

Nel 2023 il suo nome è diventato noto al pubblico della rete a causa di un suo presunto legame sentimentale con l’influencer Valentina Ferragni. I due, stando a quanto riporta The Pipol Gossip, avrebbero trascorso insieme una vacanza in Messico a pochi mesi dal definitivo addio tra l’influencer e il suo fidanzato storico, Luca Vezil. In alcuni filmati circolati in rete si vedono i due ballare appassionatamente in un locale di Tulum, ma in seguito all’avvistamento nessuno dei due ha confermato o smentito la vicenda.

A differenza della minore delle sorelle Ferragni Matteo Napoletano non sembra essere interessato alla popolarità via social e infatti non sono note ulteriori informazioni sulla sua vita privata.A causa dei suoi studi universitari ha lasciato l’Italia e si è trasferito in una località chiamata La Miranda, in California. Non è dato sapere a quanto ammonti il suo patrimonio.

Matteo Napoletano: le curiosità

– Ama la riservatezza, infatti il suo profilo Instagram è privato e non possiede altri canali social.

– Sa parlare fluentemente l’inglese.

