La modella in un’intervista smentisce le diffamazioni rivolte al cantante e i rumors sul loro matrimonio.

Hailey Baldwin, ospitata e intervistata nell’ultima puntata di 4D with Demi Lovato, ha voluto chiarire una volta per tutte il rapporto con il marito Justin Bieber, stroncando tutte le accuse di maltrattamento contro il cantante. Soprattutto quest’ultima voce stava prendendo sempre più piede tra i tabloid, e la modella ha colto l’occasione per sfogarsi e raccontare verità.

“C’è una grossa storia che va in giro che è tipo ‘Justin non è gentile con lei e la maltratta’. È così lontano dalla verità, è l’esatto contrario…A essere onesti, è il mio migliore amico, quindi a volte non devo nemmeno dire nulla. A volte puoi semplicemente essere lì con lui e stare bene“. Hailey sembra essere rimasta, e a buon ragione, particolarmente sorpresa e ferita dalle dicerie che si stavano diffondendo sul suo compagno. Sulla coppia ci sono stati sempre molti pettegolezzi, ma questo è senza dubbio il più infondato e il peggiore. Il loro matrimonio sta andando esattamente nella giusta direzione e non ci sono problemi tra le due celebrità. Da dove saranno scaturiti allora questi mormorii?

Speriamo di ricevere la prossima volta notizie migliori dalla coppia. Voi cosa ne pensate? Hailey dice la verità o sta difendendo il marito per paura?