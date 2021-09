A dispetto di ogni aspettativa Amedeo Goria sembra davvero senza freni al Grande Fratello Vip. Lo bacchetta anche la figlia.

Il gesto inaspettato di Amedeo Goria al GF Vip sta facendo discutere. Il giornalista infatti ha attirato l’attenzione del pubblico per il suo atteggiamento disinibito in compagnia della modella Ainett Stephens.

Amedeo sarebbe rimasto nudo nel letto insieme ad Ainett, arrivando al punto (pare) di togliersi persino gli slip. Il suo comportamento “senza freni” ha suscitato immediate polemiche da parte del pubblico, e non solo. Pare siano in molti a chiedere la squalifica di Goria dal programma per atteggiamenti osceni.

Gli altri inquilini della casa sembrano parecchio infastiditi dal comportamento di Amedeo, Francesca Cipriani in primis. Ainett Stephens avrebbe confidato alla Cipriani che Amedeo Goria avrebbe cercato più volte di “allungare le mani” con lei.

Altri difendono Amedeo affermando che in realtà l’intento del giornalista sportivo era un goffo tentativo di cambiarsi gli slip sostituendoli con un paio di boxer. Ma gli altri membri della casa del GF Vip non ci stanno e definiscono i comportamenti di Amedeo “inaccettabili”.

Il commento serafico di Guenda

Nella polemica è intervenuta anche la figlia di Amedeo, Guenda Goria, cui è stato chiesto insistentemente: “Hai visto tuo padre togliersi le mutande?” Al che la ex gieffina avrebbe risposto con un pungente: “E lo scandalo dov’è?”. Guenda quindi non sembra essere minimamente toccata né tantomeno scandalizzata dai comportamenti del padre. Anzi Guenda avrebbe preso le difese del padre Amedeo, a suo dire preso di mira ingiustamente dal web.

“Il suo percorso è appena cominciato! Mi piacerebbe che non venisse perennemente giudicato dai social. Se un giovane bello ci prova sono tutti felici, se lo fa un uomo in là con l’età chiediamo la squalifica”.

Secondo il giudizio di Guenda quella che si è scatenata nei confronti di Amedeo Goria è una vera e propria “caccia alle streghe”.