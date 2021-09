La modella brasiliana sarebbe stata vittima di molestie durante il reality La Fazenda. La rabbia dell’amica Rosalinda: “Vergogna!”

Dayane Mello sarebbe stata vittima di molestie durante le riprese del reality La Fazenda, versione brasiliana del nostro La Fattoria. Nella notte il cantante Nego do Borel l’avrebbe provocata con insistenza, arrivando persino a darle un bacio, nonostante le ripetute resistenze di Dayane.

I fan hanno immediatamente fatto girare il video su web, domandandosi – di fatto – se si trattasse di atteggiamento molesto, oppure no. La risposta arriva da Rosalinda Cannavò che interviene con un post in difesa dell’amica Dayane:

“Sono distante fisicamente ma spero che il mio pensiero ti arrivi . Quello di cui sono venuta a conoscenza è vergognoso. E’ vergognoso che un uomo non accetti di essere respinto e usi un momento di debolezza di una donna per approfittare di lei. I semplici provvedimenti all’interno di un programma a me personalmente non bastano. Ti sono vicina con tutto il mio cuore!”

Vergognoso, ripete più volte Rosalinda. Dando voce al pensiero di tutti: se un uomo tenta un approccio e la donna non lo gradisce, l’uomo dovrebbe fermarsi e rispettare il volere della donna. Ma per alcuni uomini è davvero arduo da capire, perché non accettano l’idea di essere rifiutati.

La scena

E’ palese che Nego do Borel si sia approfittato dell’ubriachezza momentanea di Dayane, che aveva bevuto qualche bicchiere di troppo, per avvicinarsi a lei. La scena sarebbe degenerata successivamente con l’ira di Nego che di fronte al rifiuto di Dayane (“Lasciami! Lasciami!” urlava lei) le avrebbe quasi scaraventato addosso un secchio.

Sono in molti ora a richiedere la squalifica immediata di Nego do Borel. Gli autori del reality starebbero valutando di emettere un provvedimento disciplinare nei confronti del cantante.