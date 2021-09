L’ex tronista ne approfitta per raccontare dei suoi ritocchi alle labbra e al décolleté.

Venerdì sera anche l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ma che cos’è che ha destato lo stupore di tutti? Una volta varcata la soglia di casa, mentre si apprestava a salutare i coinquilini, alla modella le si è accidentalmente spostato l’abito un po’ scollato e il suo seno è apparso in bella vista, di fronte a milioni di telespettatori.

Ecco come la concorrente 19enne ha giustificato l’accaduto: “Appena entrata mi è uscito tutto, avevo un vestitino nero scollato, ma non sono abituata perché non ho mai avuto seno in vita mia. Me lo sono rifatto qualche mese fa, perché avevo un difetto fisico e nel mio seno piccolo non mi piaceva, così l’ho rifatto“. Questo ritocco l’avrebbe infatti aiutata a credere di più in se stessa e alzare l’autostima. Purtroppo non riesce a dire altrettanto sull’intervento alle labbra: “Ho esagerato, mi stavo rovinando la faccia, me ne sono pentita. Mi vedevo due labbra storte così le ho rifatte. Morale? Le avevo sempre storte ma più grandi. Mi stavo rovinando la faccia“.

Speriamo che questi eventi siano stati da lezione alla modella: mai esagerare con i ritocchi, il rischio di non piacersi e di fare figuracce è dietro l’angolo!