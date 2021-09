A un anno dall’esperienza del Grande Fratello, la showgirl rivive ricordi felici grazie ai suoi fan.

Ad oggi, nelle storie Instagram di Elisabetta Gregoraci, vediamo una carrellata di ricordi e dediche da parte dei fan della conduttrice, che ha celebrato un anno di anniversario dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Infatti il 18 settembre 2020 l’ex modella ha fatto il suo ingresso nel reality show, entrando non solo nella casa, ma anche nel cuore di molti telespettatori.

Dopo un anno, sono molti i follower e le fan page che la taggano nelle stories per farle una dedica speciale. Ecco alcune delle frasi più commoventi: “Sei entrata facendo vedere quanto sei buona, sapevo che potevo affezionarmi a te e così è stato, non cambierei mai la mia scelta“, oppure: “Semplicemente grazie per averci fatto conoscere in questo anno Elisabetta, una donna con un cuore grande grande“. Ancora: “è trascorso un anno da quel 18 settembre, una data incisa nel nostro cuore per sempre. sono onorata di essere al tuo fianco e di continuare questo viaggio con te“.

Dopo le numerose dediche, vediamo una Elisabetta commossa, che in primis ringrazia tutti i suoi followers: “Mi si è intasato il telefono, tantissimi di voi mi avete mandato foto, video, ricordi, persino regali. Voglio godermi a pieno questo affetto. Volevo dirvi grazie di cuore da parte mia, vi voglio bene!“. Poi, si fa riprendere mentre guarda in lacrime i video inviati dai suoi fan. Che tenera!