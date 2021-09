Molti rumors on-line stanno facendo pensare che i due non si siano realmente lasciati.

Pochi giorni fa è uscita una notizia che ha spezzato il cuore un po’ a tutti: Sossio Aruta e la sua compagna Ursula Bennardo si sono lasciati. Ma se fosse tutta una messa in scena? La conferma era arrivata via social: il calciatore aveva pubblicato sul suo profilo Instagram l’emblematica scritta Game Over su sfondo nero, accompagnandola con uno sfogo in didascalia: “Io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali“, era la frase che ci ha colpito di più. Qualche ora dopo, il passo indietro cancellando il post: “Certamente non volevo paragonare la mia storia d’amore con la mia compagna Ursula e mia figlia Bianca a un gioco. Ho sbagliato. Sbagliare è umano, infatti ho eliminato il post.“

Oltre a questo passo falso, sono giunte ai profili Instagram di Deianira Marzano e Amedeo Venza diversi messaggi di utenti social che segnalano che la coppia in realtà è ancora felicemente unita: molti testimoniano infatti di averli visti insieme fino a pochi giorni fa, mano nella mano e abbracciati, come nella normalità. Si pensa che infatti i due concorrenti di Temptation Island stiano attuando una tattica social per aumentare il traffico sui propri profili Instagram.

Voi cosa ne pensate? Vale la pena utilizzare questi mezzi per aumentare la propria popolarità?