La coppia formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo è arrivata al capolinea della loro storia d’amore: la conferma arriva da un post pubblicato da lui su Instagram.

Si erano conosciuti durante una delle tante saghe formatesi attorno al trono over di Uomini e Donne, forgiando così il primo anello della loro storia d’amore. Per mettere alla prova la sincerità dei loro sentimenti avevano tentato la durissima prova di Temptation Island. Poi un’altra avventura al Grande Fratello Vip, e in seguito un progressivo abbandono del mondo del piccolo schermo per dedicarsi a una carriera sui social. La nascita della piccola Bianca, che pareva essere la chiave di volta per solidificare per sempre la loro relazione. Invece, purtroppo, la coppia formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo si è definitivamente sciolta.

L’annuncio

L’annuncio ufficiale arriva direttamente dal profilo Instagram dell’ex calciatore, che pubblica un eloquente “Game Over” su sfondo nero. Nella didascalia dello stesso post troviamo un piccolo sfogo: “Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini & Donne”, scrive Sossio. “Mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali.”

“La nostra storia è arrivata al capolinea…” conclude. Poi, un appello alla buona creanza e al rispetto: “Prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate.”