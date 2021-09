L’attrice ha scambiato oggi le promesse di matrimonio con l’imprenditore Paolo Carullo nella sua amata Sicilia.

“Ni Maritamu!”, ebbene sì! Oggi è stato un gran giorno per l’attrice siciliana Miriam Leone, in quanto finalmente ha celebrato le nozze col suo ormai ex compagno, l’imprenditore e musicista siciliano Paolo Carullo. La cerimonia si è tenuta nel Santuario di Santa Maria la Nova a Scigli, dunque nella bella Sicilia, terra natale dei novelli sposi.

L’attrice aveva già fatto intendere ciò che sarebbe accaduto con uno scatto in intimo, che la vede di spalle ed in controluce, accompagnato da una eloquente descrizione: “Arrivo, amore!”

Solo qualche ora dopo, è arrivato lo scatto della bella siciliana in abito da sposa: un primo piano meraviglioso, che vede la ragazza coperta dal canonico velo trasparente, attraverso cui è comunque ben visibile un sorriso espressivo e toccante allo stesso tempo:

L’emozione è arrivata a tutto il web, che si è congratulato con la Leone per il lieto e sorpreso evento, manifestandole grande felicità nei commenti sui social. La stessa felicità condivisa su Instagram l’attrice, postando una foto con il suo novello sposo non appena usciti dalla Chiesa:

Non possiamo che accodarci e fare le nostre più sentite congratulazioni a Miriam e a Paolo per questo lieto evento! Voi siete contenti?