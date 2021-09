Il conduttore si racconta e non nasconde l’emozione parlando della mamma e dell’amore dei suoi genitori.

Terzo ospite esclusivo del salotto di Verissimo è il conduttore Enrico Papi che, dopo il debutto del suo programma Scherzi a Parte la scorsa settimana, è accolto con estrema ospitalità da un’elegantissima Silvia Toffanin.

Come primo argomento, ovviamente, si tocca il successo della prima puntata del programma: parlando di Scherzi a parte, Papi ha ammesso: “E’ stata una grande emozione, è la mia seconda famiglia“, per poi parlare delle grandi responsabilità che il format prevede: “La sfida è abbastanza dura!”. Tuttavia, il conduttore, seppur sempre emozionato nel rivivere queste sensazioni si vede molto più maturo rispetto agli anni passati, avendo ben 2 figli in più dall’anno in cui debuttò in Mediaset.

Dunque la Toffanin si è agganciata a questa frase per toccare l’argomento famiglia, facendo partire un commovente filmato, che ha toccato nel profondo le corde del conduttore: in particolare, Papi ha versato qualche lacrime ricordando la sua mamma, scomparsa da diversi anni: “Da quando non c’è più, sono molto cambiato. Lei è una donna meravigliosa. Purtroppo cerco di far capire ai miei figli il valore dei genitori, da giovane uno vuole fare la propria strada e non considera il valore dei genitori“. Papi rivela di aver avuto da sempre un rapporto stretto con la mamma e, tra un singhiozzo e l’altro, ammette di aver apprezzato tutto di lei, pregi e difetti: “Mi ha insegnato a cogliere i lati positivi della vita, se poteva donare un sorriso, lo faceva”. Tant’è che, anche nella sofferenza prima della fine, continuava a fare battute e sdrammatizzare, emanando comunque positività e il valore della vita. “E’ naturale che un genitore muoia prima del figlio“, ha aggiunto, “ma non auguro a nessuno di vedere un genitore morire davanti agli occhi“.

Parlando del papà invece, il conduttore ha dichiarato: “Soffre moltissimo, io non riesco proprio ad aiutarlo perchè non riesco ad affrontare questo argomento“. Proprio “papà Papi” ha scelto di inviare un emozionante video messaggio tramite Verissimo, ripercorrendo la vita di un piccolo Enrico e manifestando tutto l’amore e l’orgoglio verso di lui. Il conduttore, seppur visibilmente emozionato, ha confermato la sua idea: ” Ti ringrazio papà, ma lui vive pensando che lei è vicino a lui, non è così!“. I suoi genitori sono sempre stati molto uniti, sin dalla tenera età ed è grazie a loro che ha capito cos’è il vero amore: “E’ un amore che va oltre, non ha una dimensione: cresci sempre insieme, senza mai uno screzio o una separazione“.

Infine, passando al versante professionale, Papi rivela di esser stato oggetto di “bullismo televisivo”, senza però far riferimenti a qualcuno in particolare: “Purtroppo il nostro mondo, visto da casa, sempre un tipo, ma in realtà è molto particolare: io mi metto sempre in gioco, riparto sempre da capo e scelgo le cose più difficili. C’è stato però un momento della mia carriera molto delicato che mi ha portato ad abbandonare la scena, dopo Sarabanda, all’apice del successo“.

Vi siete emozionati di fronte all’intervista di Enrico Papi?