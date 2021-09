Tra consensi e polemiche, l’influencer posta un’ altra immagine provocante sul suo profilo IG.

“Indovinate a cosa sto pensando?”: questa è la caption, quasi allusiva, che accompagna un ennesimo singolare scatto della giovane Chiara Ferragni, postato qualche ora fa sul profilo IG.

L’ influencer aveva già fatto parlare di sé per una foto postata sempre su Instagram che la ritrae con addosso solo un provocante completino intimo: se in molti hanno apprezzato di gran lunga lo scatto, tanti altri hanno “gridato allo scandalo” in quanto una donna non è tenuta a mostrare sui social un’immagine così provocante, in quanto diseducativo e disdicevole trattandosi pur sempre di una madre.

Tuttavia, la Ferragni pare non aver dato troppo peso alle parole degli haters, tant’è che ripropone una piccante versione di sé con questo scatto:

Con addosso solo un paio di anfibi e seduta su una soffice poltrona in pelle, Chiara Ferragni sceglie la via del “provocatorio” e si pone come portatrice di un messaggio nobile: quello che una donna è tale anche quando è libera di scegliere e di mostrarsi come ritenga opportuno. Anche in questo caso, numerosi gli haters che si sono scagliati contro l’influencer in quanto ritenuta inopportuna, ma siamo certi che Chiara riuscirà a portare avanti questa battaglia con tenacia!

Che ne pensate di questo scatto della Ferragni?