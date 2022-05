I tre hanno postato diversi video sui social, prima di iniziare a cenare insieme e fare due chiacchiere: ecco il menù di chef Zorzi.

Una cenetta fra amici quella che hanno trascorso Tommaso Zorzi, la sua amica del cuore, Aurora Ramazzotti e la mamma di quest’ultima, Michelle Hunziker. I tre si sono divertiti a postare video sui social, per poi accomodarsi a tavola e godere della cena preparata dall’influencer.

Tommaso Zorzi, a cena con Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker

Per Auri, Tommaso Zorzi si è trasformato in uno chef e ha preparato la cena, portando in tavola il piatto preferito della sua amica: le polpette. Inoltre, ha aggiunto al secondo di carne anche il prosciutto crudo e le zucchine. Una foto dell’influencer su IG:

“Ragazzi ma come mai in questa situazione meravigliosa volevate anche la mamma?“, ha chiesto mamma Michelle e i ragazzi hanno prontamente risposto: “Perché ci manchi. Ti vogliamo bene“.

Tommaso Zorzi

Il litigio e poi la pace

I due amici, per un po’ di tempo, sono stati lontani, in quanto avevano litigato. Un po’ per orgoglio, un po’ per i rispettivi caratteri, hanno fatto pace dopo qualche tempo, anche grazie alla Hunziker.

Ecco cosa ha rivelato, in merito, il conduttore televisivo: “Mi ha scritto ‘Cerca di fare pace con Auri perché ci state male entrambi’ ed è la verità, ma purtroppo ho un carattere di me***. Auri è un pezzo di cuore“.

