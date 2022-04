Ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo a Questa è casa mia, il programma condotto da Tommaso Zorzi in onda su Real Time.

Tommaso Zorzi è pronto a tornare in TV, ancora una volta su Real Time (dove lo abbiamo visto alla conduzione di Drag Race Italia e di After the Race) con un programma tutto nuovo per la tv italiana: Questa è casa mia. Il format è nato in Inghilterra dove va in onda sulla BBC e dove ha un buon successo: vediamo allora di che cosa si tratta e tutto quello che c’è da sapere si questo programma.

Questa è casa mia: il programma di Tommaso Zorzi

In ogni puntata di Questa è casa mia vedremo sfidarsi quattro concorrenti che dovranno descrivere la propria abitazione: solamente uno però racconterà la verità sulla propria casa, tutti dovranno però cercare di convincere una speciale giuria formata da personaggi noti al pubblico televisivo.

Tommaso Zorzi

La giuria di Questa è casa mia è composta dalla showgirl Stefania Orlando, dall’attrice Barbara Foria, dal comico e influencer Nicola Conversa e dall’antiquaria e personaggio TV Roberta Tagliavini. Il vincitore del programma si giudica una fornitura di tessili per la casa oltre che un weekend in Italia con soggiorno in un hotel a 5 stelle.

Questa è casa mia: quando inizia e quando va in onda

Il debutto di Questa è casa mia è previsto per venerdì 6 maggio 2022 in prima serata (a partire dalle ore 21.20 circa) su Real Time: ogni venerdì sera andrà in onda una nuova puntate.

Oltre che su Real Time, il programma condotto da Tommaso Zorzi può essere visto anche in streaming sulla piattaforma Discovery +. Oltre che con Questo è casa mia, prossimamente Tommaso Zorzi lo rivedremo sempre su Real Time anche alla guida di un altro programma: Tailor Made – Chi ha la stoffa?.

Riproduzione riservata © 2022 - DG