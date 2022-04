Alcune indiscrezioni hanno già iniziato a circolare sui presunti nuovi concorrenti che sbarcheranno in Honduras, si parla di un ritorno di Mercedesz Henger.

Secondo l’indiscrezione di TV Blog, il cast dell‘Isola dei Famosi si sta rimpolpando di nuovi arrivi e alcuni nomi sarebbero già venuti fuori. Si parla già di un grande ritorno e di altri nomi papabili che potrebbero portare una ventata di aria fresca nel reality.

Ecco chi saranno i nuovi arrivi in Honduras

Come riporta Tv Blog: “Lei si chiama Fabrizia Santarelli, dalla fine di marzo appunto la bona sorte di Avanti un altro. Modella pugliese, 28 anni, Fabrizia ha partecipato a Miss Italia nel 2011. Nonostante la frenetica carriera di modella, Fabrizia si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Bari con il massimo dei voti. Il secondo nome dei possibili nuovi ingressi è quello di Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger. Ventinove anni, bella come la madre, Mercedesz condivide oltre che la bellezza anche la professione di attrice, avendo recitato in vari film, fra cui alcuni proprio con la madre “Gangs of New York” di Martin Scorsese, “Bastardi” di Federico Del Zoppo e “Torno a vivere da solo” di Jerry Calà.“

Quello della Henger sarebbe un grande ritorno perchè l’influencer ha già partecipato ad un’altra edizione al reality. La terza possibile concorrente verrebbe direttamente a La Pupa e il Secchione condotto da Barbara d’Urso. Si parla di Maria Laura De Vitis, una modella di Reggio Emilia è diventata celebre per aver avuto una relazione con l’ex giornalista Paolo Brosio.

