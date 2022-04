Ecco tutto quello che c’è da sapere su Summertime 3: dal cast alla trama, passando per la data di uscita della serie TV su Netflix.

Summertime 3 si farà e non solo. Prima ancora che il secondo ciclo di episodi uscisse, Netflix ha confermato il proseguo. Un considerevole attestato di fiducia nel prodotto, data la politica normalmente applicata sulla piattaforma on-demand. Ecco tutte le anticipazioni finora rese disponibili.

Summertime 3° stagione: l’uscita in Italia

Quando esce Summertime 3 su Netflix? La data scelta dalla piattaforma streaming per il rilascio degli episodi della nuova stagione della serie Tv è quella di mercoledì 4 maggio, in contemporanea in tutti i Paesi in cui Netflix è presente (Italia compresa quindi).

Summertime 3: la trama della serie tv

Parlare di trama è prematuro. Sulla base dell’impronta conferita allo spettacolo fin dal primo giorno, avranno presumibilmente un ruolo centrale le questioni sentimentali, magari più mature. Del resto, nelle vicende raccontate tra il primo e il secondo capitolo è passato un anno, un salto in avanti potenzialmente ripetibile.

Tanto per cominciare, bisognerà comprendere quale decisione prenderanno Edo e Giulia, se partiranno insieme oppure preferiranno portare avanti una relazione a distanza, con ciò che ne comporta. Alfredo e Blue sono, invece, destinati a incontrarsi nuovamente? Riusciranno stavolta a far funzionare le cose?

Inoltre, troverà spazio l’evoluzione del rapporto tra Sofia e Summer: la confessione dei sentimenti della prima all’amica sconvolgerà le dinamiche interpersonali? Nel mentre, Lola è appesa a un filo dopo l’incidente in moto. Infine, resta da chiarire la liaison tra Dario e la nuova compagna.

Summertime 3: il cast

Summertime 3 avrà luogo. Lo abbiamo già detto e lo ribadiamo: Netflix ha spazzato via i dubbi in anticipo. In merito al cast è logico desumere la conferma di: Amanda Campana (Sofia); Coco Rebecca Edogamhe (Summer); Andrea Lattanzi (Dario); Giovanni Maini (Edo) Ludovico Tersigni (Ale). Con loro presumibilmente parteciperanno: Caterina Biasiol (Maddalena); Romina Colbasso (Giulia); Alicia Ann Edogamhe (Blue); Enrico Inserra (Jacopo); Sara Mondello (Milena); Giulia Salvarani (Irene).

Summertime 3: il trailer

In attesa di poter vedere gli episodi di Summertime 3, Netflix ha rilasciato le prime immagini della nuova stagione. Ecco allora il trailer della terza stagione della serie TV:

Summertime: le location della serie tv

Oltre agli attori, i luoghi scelti per ambientare le avventure della compagine under trenta sono situati nella coloratissima Costa Adriatica. Confermati il mitico Bagno Paradiso, lo stabilimento balneare di Cesenatico, l’ombelico dell’estate romagnola. Punta di diamante il più tranquillo lido di Ponente, caro ai turisti amanti della commistione tra natura, vecchie colonie e i moderni centri di villeggiatura.

Scorgendo la grande ruota panoramica di piazza Andrea Costa, passati i bazar del lungomare, svetta il Gran Hotel di Cesenatico, la lussuosa struttura in pieno stile liberty edificata nel 1929, dove Summer ritorna per lavorare duramente in vista delle partenze settembrine.

