Secondo quanto riporta TVBlog, Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini sarebbero arrivati alle mani nel programma di Maurzio Costanzo.

Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini avrebbero litigato di santa ragione, durante la registrazione della puntata del Maurizio Costanzo Show, secondo quanto riporta TVBlog. I due opinionisti sarebbero arrivati alle mani dietro le quinte.

Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, rissa al Maurizio Costanzo Show

Secondo quanto riporta TVBlog, Giampiero Mughini e Sgarbi sarebbero arrivati alle mani durante la registrazione della puntata del Maurizio Costanzo Show che andrà in onda il 4 maggio.

I due avrebbero avuto un duro scontro su un tema molto delicato che, tristemente, è nelle prime pagine dei giornali e in tutti i telegiornali del piccolo schermo: la guerra tra Russia e Ucraina.

Botte fra i due opinionisti

Il confronto sulla guerra sarebbe diventato così acceso che i due hanno abbandonato le buone maniere e il linguaggio verbale per iniziare a spintonarsi a vicenda, fino alla caduta a terra di Sgarbi, sotto gli occhi dei presenti.

Non è la prima volta che i due arrivano ad alzare i toni della discussione: come ricorderete, nel 2019, i due opinionisti televisivi ebbero un alterco al programma Stasera Italia. In quella occasione, litigarono per la vicenda dei fondi russi conferiti alla Lega. Lo scontro fisico, però, fu evitato da un assistente di studio.

