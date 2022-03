Slava è un giovane rapper originario di Kharkiv che, attraverso i social, ha deciso di raccontare l’orrore della guerra nel suo paese.

Cresciuto a Brescia ma originario di Kharkiv, in Ucraina, Slava è un giovanissimo rapper che nel 2022 ha attirato l’attenzione su di sé parlando attraverso i social degli orrori della guerra nel suo paese natale. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità.

Chi è Slava: la carriera

Classe 1995 Slava, nome d’arte di Vyacheslav Yermak, è un rapper cresciuto a Brescia ma originario di Kharkiv (in Ucraina). Nonostante si sia sempre occupato di musica, nel 2022 ha ricevuto grosso seguito sui social quando ha iniziato a raccontare i bombardamenti da parte dell’esercito russo nel quartiere della sua città natale, a Kharkiv. Insieme a un suo amico Slava ha anche organizzato una raccolta fondi per aiutare alcuni profughi del suo paese.

“Questa cosa è partita casualmente con qualche storia su Instagram; poi la gente vedendo che avevo fonti e materiale interne al Paese ha iniziato a consultarmi e si è creato un passaparola con i tag nelle mie storie. All’inizio la prima cosa che mi premeva è l’approvazione degli ucraini riguardo questo modo di fare informazione tramite i social. Ho ricevuto molto supporto, anche da persone che non conoscevo e con cui poi ho stretto amicizia, ad esempio con persone del mio quartiere a Kharkiv. Ovviamente loro sperano che l’indignazione mondiale porti ad un qualche tipo di supporto e solidarietà con quanto sta accadendo. Gli italiani, invece, all’inizio erano un po’ scettici. Via via ho ricevuto spesso supporto anche da loro, benché ci sono sempre quelli che non ci credono, che nei messaggi ti scrivono per denigrarti”, ha dichiarato il rapper a Il Fatto Quotidiano.

Nel 2016 aveva dato vita al progetto musicale Alti e Bassi Mixtape Vol. 3 mentre nel 2017 ha pubblicato il singolo The Flow Is Slava. Nel 2018 ha pubblicato i singoli Casinò e Baleari e il suo sogno è sfondare nel mondo della musica.

Slava: la vita privata

Non è dato sapere se il rapper sia fidanzato o se sia single, quel che è certo è che ha avuto un’infanzia complicata. Lui stesso ha confessato di esser stato cresciuto da tre donne molto speciali dopo che lui e sua madre sarebbero stati abbandonati dal padre e avrebbero vissuto in condizioni di estrema povertà.

Per mantenersi mentre lavorava come rapper, Slava ha iniziato a lavorare come operaio in fabbrica ancora giovanissimo e ha lasciato il suo paese natale a soli 11 anni. Il rapper abita a Brescia e nel 2021 ha acquisito la cittadinanza italiana.

Slava: le curiosità

– Usa Instagram soprattutto per raccontare ai fan i dettagli e i retroscena della sua carriera.

– Il video del suo brano, Sangue Misto, è stato girato a Kharkiv, sua città natale.

– Ha lo stesso nome di battesimo di suo nonno, scomparso poco prima che lui nascesse.

