Nella fase finale de La Pupa e il Secchione tra l’opinionista e il suo ex cognato si è creato uno scontro molto forte, il motivo è un voto che la Sorge ha dato alla coppia.

Durante la finale sono volati stracci tra Soleil Sorge e Gianmarco Onestini, che era in coppia con Mila Suarez. L’opinionista ha giudicato con il voto zero, l’esibizione dei due concorrenti e questo ha fatto infuriare il suo ex cognato. Tra i due si è consumato uno scontro verbale davvero acceso in studio.

Il botta e risposta tra Soleil e Gianmarco

La Pupa e il Secchione 2022

Dopo l’esibizione di Gianmarco Onestini e Mila Suarez, Soleil come riporta Caffeina, dichiara: “Io ho dato uno zero e posso spiegarlo. Loro pensavano fossi di parte e invece sono stata gentile e ho dato loro dei consigli per migliorarsi”. L’opinionista continua: “A me ha toccato molto la storia di Mila, che non ha potuto studiare, ma credo che dal passato bisogna riscattarsi e non continuare ad arrendersi e piangersi addosso. Lei non si è impegnata a migliorare e diventare meno pupa e più secchiona. Inoltre la loro esibizione non mi è piaciuta“.

A questo punto Onestini si infuria: “Hai sempre dato voti bassissimi a noi due. Guarda io lo so che ti senti forte e vuoi fare la gradassa danzo zero alle esibizioni. Adesso ti giri anche dandomi le spalle come la maleducata che sei. Vabbè ci sono abituato dai”. E ancora: “Lo so che alla fine l’unica cosa che puoi fare è girarti e fare la maleducata. Evidentemente sei abituata in questa maniera. Davanti ad una performance puoi dare qualsiasi voto, ma nessuno si merita uno zero e lo sai“.

Dopo la loro eliminazione l’ex cognato dell’influencer italo-americana dichiara: “Qui abbiamo una persona che personifica in pieno l’ingiustizia. A me piace la meritocrazia e le cose giuste. Lei non riesce a dare i voti in maniera oggettiva. Per cose sue personali vota zero e quindi sbaglia in partenza. Dici che non ti comprendo, forse non sono alla tua altezza? […] Sei una grande maleducata e dare gli zero è tutto quello che puoi fare basta“.

