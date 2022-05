L’attore ha vinto il premio come miglior attore protagonista ai David di Donatello 2022 per il film Ariaferma e ha dedicato il suo trionfo alla moglie Maria Laura.

Silvio Orlando è stato premiato con il David di Donatello per la sua incredibile interpretazione. L’evento è andato in onda su Rai 1 ed è stato condotto da Drusilla Foer e Carlo Conti. L’attore ha poi voluto fare il discorso post-premiazione, dedicando la vittoria a sua moglie con parole davvero toccanti.

Il bellissimo discorso di Silvio Orlando durante la premiazione

Come riporta Fan Page, Silvio Orlando dichiara: “Oggi conosco metà sala e sono tutti amici, incrocio lo sguardo di Paolo Sorrentino, per dirne uno. Sono grato di queste esperienze. Non ci credevo, se inizio a piangere non smetto più. Giuro su Dio che non me l’aspettavo. Dedico questo premio a mia moglie. Sta bene, non è morta è viva! È semplicemente Maria Laura ed è la persona migliore che abbia mai conosciuto in vita mia. Poi ringrazio naturalmente Toni Servillo, senza il quale oggi non sarei qui a ritirare questo premio, Leonardo Di Costanzo che mi ha quasi “costretto” a fare questo film. Io non lo volevo fare, non mi sentivo all’altezza, il personaggio era molto lontano dalle mie corde. Quest’anno per il teatro ho fatto tanti chilometri e forse i segni si vedono sulla mia faccia. L’unica cosa che mi sento di dire è che, per andare avanti, serve muovere il cu*o”.

Il discorso è stato davvero molto toccante, un momento sentito da parte dell’attore che ha raggiunto un traguardo importante nella sua carriera.

