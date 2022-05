E’ morto all’età di 78 anni l’attore cult anni’70, volto del cinema italiano insieme a Vittorio De Sica e appassionato di teatro.

Si è spento ieri a Roma Lino Capolicchio, attore e regista italiano. Non sono state ancora annunciate le cause della morte che rimangono riservate. Il mondo del cinema piange uno dei suoi pionieri, facente parte della vecchia scuola dello sperimentalismo su grande schermo.

Addio a Lino Capolicchio: cenni biografici e carriera

Come riporta ANSA: “Nato a Merano e cresciuto a Torino si era trasferito poi a Roma, dove ha frequentato l’Accademia nazionale d’Arte drammatica ‘Silvio D’Amico’. È stato uno dei protagonisti della stagione dello sperimentalismo e della militanza del cinema italiano degli anni Settanta. Gli esordi professionali si compiono presso il Piccolo Teatro di Milano nella compagnia di Giorgio Strehler.

Tra i suoi film più importanti ‘Metti, una sera a cena’ di Giuseppe Patroni Griffi, ‘Il giovane normale’ di Dino Risi e il film premio Oscar di Vittorio De Sica ‘Il giardino dei Finzi Contini’, con il quale vince il David di Donatello. Con Pupi Avati lavora poi come protagonista in ‘La casa delle finestre che ridono’. “

Scompare dunque a 78 anni, un mito del cinema italiano che è entrato nella storia del grande schermo sopratutto per la sua interpretazione in Il giardino dei Finzi Contini, film premio Oscar di Vittorio De Sica. E’ stato uno dei protagonisti dello sperimentalismo militante del cinema italiano, diffuso negli anni’70. Un esponente storico di un modo diverso di recitare che ha segnato una generazione.

