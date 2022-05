La conduttrice di CartaBianca fa un gesto molto importante nei confronti del suo ospite ed amico scrittore e lui rimane senza parole e commosso.

Mauro Corona era pronto ad aprire la trasmissione con la sua solita copertina. Questa volta però, lo scrittore è stato sorpreso da un gesto speciale di Bianca Berlinguer nei suoi confronti. La conduttrice gli dà un regalo molto speciale e lo scrittore rimane senza parole e visibilmente contento e commosso.

Ecco cosa ha regalato Bianca Berliguer a Mauro Corona

Bianca Berlinguer

La conduttrice ha deciso di regalare a Mauro Corona un pupazzetto con le su sembianze con berretta di lana, canottiera, corda da scalata a tracolla, jeans e scarpe da tennis. Questo gesto ha fatto emozionare lo scrittore che è rimasto stupito dal regalo di Bianca Berlinguer. Visibilmente commosso, lo scrittore comincia ugualmente la sua copertina d’attualità e, come riporta Caffeina, dichiara: “Da bambino – rivela lo scrittore – dormivo con il mio cane Ursus. Non avevamo il conforto degli adulti e ci affezionavamo ai cani, alle capre, alle galline, eravamo amici degli animali più che degli uomini”.

Corona poi affronta l’argomento del momento ovvero l’introduzione del doppio cognome in Italia: “È un grandioso passo avanti, io non avrei nessun problema. Anzi, mi meraviglio del fatto che questo non sia stato realizzato prima. Finora c’era stata la classica prevaricazione dell’uomo sulla donna“. Insomma, nonostante le liti e le discussioni di cui sono stati protagonisti, Bianca e Mauro sembrano alimentati da una stima reciproca profonda e da una bella amicizia.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG