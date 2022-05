Durante la messa in onda del suo podcast “Muschio Selvaggio”, il rapper torna a parlare del suo tumore e di come è cambiato nei confronti dei soldi.

Fedez si lascia andare a delle confessioni durante il suo podcast. Dopo essersi operato per il tumore al pancreas le priorità del rapper sono cambiate e anche il suo rapporto con i soldi. L’artista lo confessa in tutta tranquillità mentre parla con il suo ospite, il collega Lazza.

Le dichiarazioni di Fedez in merito al suo rapporto con i soldi

Fedez

E’ passato molto tempo da quando Fedez ha mostrato la cicatrice, dopo essersi operato. Da quel momento, il rapper non ha più parlato pubblicamente della rara malattia che lo ha colpito. Ora, nel suo podcast Muschio Selvaggio dove l’artista parla di svariate tematiche ha affrontato anche il rapporto con i soldi. Come riporta Today, il rapper parlando con Lazzo dichiara: “Ti faccio un esempio io, prima di avere il tumore, avevo un obiettivo in soldi, adesso non me ne frega più niente. Era duecento milioni. Poi dopo mi sono detto che non ha senso e sai perché non ha senso? Perché, metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400. Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendi conto che non è quello il fine”.

A questo punto il suo collega gli chiede dove spenderebbe poi una tale cifra. L’artista dichiara: “Li spendi, li spendi. E puoi anche perderli. Il tuo tenore di vita diventa diverso, inizi a spendere in aziende e fare investimenti“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG