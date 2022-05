Le due opinioniste sono protagoniste di un duro scontro in studio, dopo che Soleil ha dato zero all’esibizione di Mila Suarez e Gianmarco Onestini.

Galeotto fu il voto che Soleil Sorge ha dato alla coppia durante la finale de La Pupa e il Secchione. L’influencer ha regalato uno zero a Mila Suarez e Gianmarco Onestini suscitando l’indignazione di Antonella Elia. Tra le due c’è un vero e proprio scontro in studio che ha fatto discutere.

La dura reazione di Antonella Elia al voto di Soleil Sorge

Soleil Sorge

Durante la finale de La Pupa e il Secchione, Soleil Sorge ha dato zero all’esibizione di Mila Suarez e Gianmarco Onestini. Quest’ultimo si è alterato con l’influencer ma non è stato l’unico. Dopo il giudizio dell’opinionista a non essere d’accorso con il voto è anche Antonella Elia che sbotta. Come riporta Biccy, la showgirl dichiara: “Oh ma cosa urlate?! Ma non siamo mica nell’arena con i leoni! State molto calmi. Mila sta dicendo delle cose umane e della sua vita e non dategli contro come se fossimo in uno stadio. E pure tu Soleil non dovevi dargli zero, guarda che hanno ragione Mila e Gianmarco. Hai sbagliato tu sei un giudice ricordatelo. Non esiste dare zero ad un’esibizione. E che sei arrogante si vede in questi momenti. E voi dietro siete delle sue fan cosa applaudite ad ogni cosa che dice?! Non si dà zero a delle persone che fanno una gara punto. Intanto voi che urlate…“

Soleil ha continuato comunque sulla sua posizione e tra le due non sembra esserci stata molta simpatia.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG