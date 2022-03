Antonella Elia potrebbe non partecipare alla prima puntata de La Pupa e Il Secchione Show, il nuovo programma condotto da Barbara D’Urso, che sta cercando una sostituta.

Ultimissime indiscrezioni dicono che Antonella Elia, che fa parte della giuria de La Pupa e il Secchione, sarebbe positiva al Covid-19, quindi la sua presenza durante la prima puntata sarebbe a rischio.

La news arriva da Trash Italiano, che comunica la situazione dicendo che Barbara D’Urso sarebbe già in procinto di cercare una sostituta per rimpiazzare la showgirl. Guardando le stories su Instagram della showgirl possiamo vedere come già ieri sera non sembrava essere molto in forma anche se il tampone risultava negativo. Questa mattina, invece, ha ammesso di aver preso un medicinale nella notte e mostrava segni di un raffreddore.

Per avere la certezza di questa notizia, ovviamente bisogna aspettare annunci ufficiali da Barbara D’Urso o dalla Mediaset, che in questo momento non hanno confermato ancora nulla.

Per chi non fosse informato, la giuria de La Pupa e il Secchione Show sarà formata da Antonella Elia, Federico Fashion Style e, forse, Soleil Sorge. Si dice che, in caso la Elia non fosse disponibile, potrebbe essere in studio come sostituta Dayane Mello.

