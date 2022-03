Durante l’ultima puntata del GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ha raccontato com’è essere disabile, una vita difficile ma sicuramente degna di essere vissuta.

Nel corso della diretta di giovedì sera del Gf Vip, Alfonso Signorini ha voluto intervistare Manuel Bortuzzo, che ha svelato qualche dettaglio in più sulla sua vita. In particolare, Signorini gli ha fatto domande un po’ delicate, tra cui l’ammontare della sua pensione di disabilità.

Ecco cosa ha dichiarato Bortuzzo: “Non prendo quasi nulla in confronto a quello che mi servirebbe: mi danno 200 euro più l’accompagnamento, ma solo le medicine mi costano 500 euro. Sono fortunato: io lavoro, sono qui e posso permettermi molte cose, ma ci sono altre realtà”

Naturalmente, Manuel si è detto un ragazzo molto fortunato, pur vivendo su una sedia a rotelle, perché ha avuto la possibilità di partecipare al programma e, quindi, mettersi da parte un bel gruzzolo.

Sul web, però, molti si sono indignati perché hanno paragonato la vita dell’ex nuotatore a quella di altri disabili meno fortunati di lui, che non hanno l’opportunità di avere una vita agiata come la sua, nonostante gli evidenti problemi che la sua vita comporta.

