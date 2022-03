Le notizie che riguardavano la crisi tra l’ex campione Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi sembrano svanire, dopo le foto e i video della festa della piccola Isabel.

L’ultima figlia della coppia, infatti, ha compiuto sei anni e i genitori le hanno organizzato una fantastica festa, alla quale hanno partecipato insieme felici e complici. Le foto scattate durante il party, degno della piccola festeggiata, mostrano infatti Ilary e Totti sorridenti e affiatati come sempre, smentendo tutti quelli che li vorrebbero ormai sull’orlo del divorzio.

Secondo le indiscrezioni degli ultimi mesi, infatti, i due starebbero attraversando un periodo complicato. Addirittura, si è parlato di una terza incomoda, ovvero una giovane che avrebbe fatto perdere la testa a Francesco Totti. Lui stesso, però, con un video ha smentito tutto, chiedendo rispetto e privacy per la sua famiglia.

